病毒破防 遼寧農業學院封校逾40天仍爆疫情

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（中央社台北5日電）疫情期間中國許多大學採封閉管理模式，但已經封校逾40天的遼寧農業職業技術學院近日依然爆發疫情，3天內發現177例感染者；校方為此向學生及家長道歉，並說病毒最終還是「猝然破防」。

據陸媒每日經濟新聞報導，遼寧營口於1至3日共累計186例COVID-19本土無症狀感染者，其中177人目前的住址為遼寧農業職業技術學院，代表疫情已在校內爆發。

對此，遼寧農業職業技術學院3日下午發表「致全體同學和家長的一封信」表示，自3月13日實行校園封閉管理以來，學校上下與病毒鬥爭了40多天，「但最終，它還是猝然破防，波及學子，學校最不願也不忍看到的情況還是發生了」。學校並就此向學生及家長致歉。

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這封信還表示，目前校內物資儲備充足，重點場所環境採樣和消毒殺茵有序進行，留在校內的學生和轉運在外進行隔離的學生都配備專門的中共黨員教師進行全程、全封閉陪伴。學校將以最快速度滿足學生的餐飲及其他生活需求。

報導說，此事引起當局高度關注，遼寧省委副書記、省長李樂成3日赴遼寧農業職業技術學院視察，但為何封校期間仍有疫情發生，官方與學校都未進一步說明。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110505