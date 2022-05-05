一夜回到上世紀 北京關地鐵站大批市民騎行上班

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（中央社台北5日電）今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。有網友戲稱，這種景象仿佛回到80年代。

綜合新京報網等陸媒報導，因COVID-19疫情防控需要，北京多條地鐵、公車路線昨天起採取封閉出入口、停運等措施，其中地鐵涉及60餘座車站，公車方面涉及近200條路線；臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留換乘功能，乘客可在站內換乘，其他車站列車通過不停車。

據報導，昨天夜間開始，當地共享單車企業就加強了車輛調度，重點保障地鐵停運區域市民的出行需求；今天上午北京交通情況暢通，多條主幹道、城市環路的交通運行情況良好，未出現大規模排隊擁堵情況。

新京報採訪了多名騎車通勤的市民，據表示，雖然地鐵封站對出行造成一定困擾，「但短期克服一下沒有太大問題」。

也有網友在澎湃新聞網這則新聞下方留言說，「地鐵停運，不騎車怎上班」。

還有網友調侃，眾人騎著自行車的畫面彷彿回到一輛單車跑遍北京城的80年代，「一夜之間，穿越了」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110505