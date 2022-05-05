美英首度討論台海衝突應變計畫 中：企圖國際化

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（中央社台北5日電）針對美英高層官員3月舉行會談，首度討論台海衝突應變計畫，中國外交部今天批評美方加大打台灣牌，夥同個別國家炒作涉台問題，企圖推動台灣問題國際化；有關行徑危害台海和平穩定。

據澎湃新聞，中國外交部發言人趙立堅5日主持例行記者會。有記者提問，據報導，今年3月初，美英印太事務磋商期間，美國與英國首次探討了如何加強合作，降低台海戰爭風險以及衝突應急計畫。中方對此有何評論？

趙立堅稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會共識。台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

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他並稱，當前，台海局勢面臨新一輪緊張，其根源是台灣當局倚美謀「獨」，美方一些人有意「以台制華」。一段時間以來美方加大打台灣牌，夥同個別國家炒作涉台問題，企圖推動台灣問題國際化。有關行徑危害台海和平穩定，是在十分危險的道路上越走越遠。

趙立堅最後稱，美方和有關國家應該停止干涉中國內政，恪守「一個中國」原則，慎重處理涉台問題。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110505