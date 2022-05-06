香港公立醫院恢復探病 家屬見久違至親場面感人

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（中央社記者張謙香港6日電）由於疫情趨緩，香港公立醫院今天起恢復探病安排，一些家屬急忙到醫院探望多月未見的患病家屬，場面感人。

1月初，本地爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情後，公立醫院停止非急診病房的探病，許多人過去4個多月內無法探視患病住院親友。

由於病情趨緩，當局近日持續放寬各項防疫措施，包括允許26家公立醫院今天起恢復非急診病房的探訪，但家屬每週只能訪視病人兩次，而且要預約。

綜合本地媒體報導，各公立醫院今早家屬陸續探望住院親人，其中黃姓男子到黃竹坑療養醫院探望髮妻，場面感人。

黃先生向媒體說，與妻子結婚45年，有兩名子女，第5波疫情發生後，他一直未能看望，至今已有4個多月，進入病房與妻子相見一刻，兩人同時落淚。

他說，第5波疫情已造成9000多人死亡，他一直很擔心再看不到妻子；他感謝醫護人員悉心照顧妻子，今天看到妻子，是母親節前夕的最好禮物。

另名翁姓女士到同一家醫院看望女兒，她表示很感動，形容過去4個多月過得不容易，經常擔心半夜會接到醫院打來告知女兒出事的電話。

她說，今早可以探望女兒，大家都很開心。

醫院管理局兩天前預告，即日起恢復公立醫院的探病，但家屬需接種疫苗及探病前快篩程陰性，才能獲准探病。

COVID-19爆發兩年多來，當局在各方面採取嚴格的防疫限制，涉及經濟民生，其中禁止家屬到公立醫院探病及到老人院看望家屬，令不少親人傷心欲絕。

第5波疫情爆發後，老人院成為重災區，死亡率高，若干年輕家屬事前未能探望，不幸在這一波疫情染疫死亡的雙親，見到父母卻是認領遺體，感到萬般悲痛。（編輯：曹宇帆）1110506