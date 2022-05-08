不滿官媒冷漠 網友自發尋找長沙53名罹難者身分

（中央社記者張淑伶北京8日電）中國災難新聞報導愈趨低調。3月廣西空難的罹難者名單尚未公布，近日長沙自建樓坍塌後，53名罹難者的名字也沒有報導；有網友對此不滿，自發找出這些人的身分，以此紀念。

長沙一棟違規加蓋的居民自建房4月29日倒塌，5月6日凌晨宣告搜救工作結束，總計53人喪命，僅10人獲救。但是官媒在搜救結束前的報導，都是強調獲救訊息。搜救結束後，也沒有說明罹難者的身分，而是強調長沙市委書記和市委道歉，國務院成立調查組等。

網名noodlessoup的網友7日在微信公眾號上發文「坍塌的53個名字」，表示只要打開微博上「長沙醫學院」的超級話題，就可以看到鋪天蓋地的悼念和呼籲，他從社群媒體的各種訊息中，梳理出其中45人的訊息。

這棟倒塌樓就位於長沙醫學院附近的商業街上。根據這份文章的整理，45名罹難者中有30多人都是大學生，還有一些人是做小生意的老闆、店員等。文章中對每一個人有簡短的性格描繪，或介紹他們的生活習慣、親友對他們的思念等。

這篇文章迅速達到10萬次以上的轉發量，並引來許多留言。留言中，有些人繼續補充在這次意外中喪命的親友細節，也有人說，如果這篇文章被刪，「那就是刪掉了這個民族的良心」；還有人留言，看到這些名字和個人資訊，感謝有人記得這些曾經真實存在了很多年的人；「除了一些宏大敘事，我們要真正地關心每一個人」。

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不過，也有人持不同意見，表示這些罹難者的家屬未必希望他們的名字被公布；有人則反駁，這些人本來就應該被記住，並不是在撕傷疤。有網友質疑，發生在2011年的溫州動車事故和2012年的北京暴雨都可以公布遇難者名單，10年後的今天反而沒有。

這起災難也讓人想到，中國東方航空航班今年3月21日墜毀廣西，機上123名乘客和9名機組人員全部遇難，事故原因仍在調查。官方在3月28日表示，機上132名遇難者身分全部確認，但至今也沒有對外正式公布遇難者名單。（編輯：李雅雯）1110508