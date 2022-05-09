長沙比亞迪被指排放毒氣 附近居民大規模流鼻血

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（中央社台北9日電）中國湖南省長沙市比亞迪車廠附近居民，自今年4月起發生大規模流鼻血事件，居民指是車廠排放強烈刺激性氣味導致，向官方求助無果，近日到車廠外拉橫額集體抗議，控訴車廠「殘害百姓」。

推特帳號「紅劫終了時」5日發布一段影片，大批市民拉著橫額在湖南省長沙市比亞迪車廠前集體抗議，橫額寫上「日夜排毒，苦不堪言，殘害百姓，輾轉難眠！」

中國慈善家雜誌7日報導，今年4月以來，長沙市雨花區嘉和城部分居民身體不適，主要症狀是頻繁流鼻血、頭暈、噁心、久咳不止等。

多位居民反映，雨花區砂子塘嘉和小學有班級40多位學生中，至少21人近2個月內出現過流鼻血，一位老師坦言：「從來沒有見過這麼多孩子同時流鼻血。」

居住在嘉和城小區的林女士表示，今年4月以來，一股強烈的刺激性氣味彌漫整個小區，尤其是晚上，讓她不敢開窗。她的女兒最近幾天連續3次流鼻血，有時很難止血。

嘉和城另一位業主則表示，刺鼻氣味已經困擾居民長達一年，他曾向周圍近10個小區居民發放問卷，發現這些小區居民都表示聞到強烈刺鼻氣味，多人身體不適。

報導表示，這股刺激性氣味，來自長沙比亞迪車廠。

報導並指出，今年4月以來，官媒人民網「領導留言板」上，不斷有當地網友反映長沙比亞迪污染問題。有網友留言稱，長沙比亞迪在建油漆廠，導致附近小區空氣彌漫著一股油漆味，嚴重影響附近居民的健康。

有留言表示「白天聞不到氣味，但是每天淩晨兩三點總是會被濃烈的廢氣熏醒，到早上又什麼都聞不到。」

報導指出，長沙比亞迪公司於2009年8月成立，2012年投產，是比亞迪目前產品線最齊全的新能源汽車戰略基地。因車廠所在地受疫情影響較少，也是產銷量保持穩定的重要原因。

汽車行業業內人士表示，在汽車生產過程中，塗裝等環節經常會使用大量化學產品，產生大量污染物，如果處理不當，會影響周邊的空氣和水源。

根據國家汽車製造廠衛生防護距離標準，工廠與民居應保持300公尺至500公尺不等的距離。但有些民居距離車廠不足100公尺。居民與相關政府部門還針對是先有車廠，還是先有居民居住進行爭辯。

今年4月中旬和「五一」小長假前，雨花區環保部門安排居民代表和比亞迪公司等多方召開協調會。有居民表示，比亞迪代表承認刺鼻氣味來自車廠，但不承認排放超標和污染。

中國慈善家多次聯絡雨花區生態環境執法大隊，但截至發稿未獲回應。居民提供的一段通話錄音顯示，雨花區生態環境執法大隊一位工作人員坦言，「無能為力」。

中國慈善家聯絡長沙比亞迪，相關負責人回應稱，已經上報事件，領導準備抓緊處理。

中國比亞迪汽車長沙廠近期因多名員工跳樓成為網路熱搜，4月底遭爆一週內發生3起員工跳樓事件。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110509