中國科興集團陷裁員風波 傳惡意扣押年終獎金

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（中央社台北10日電）中國媒體報導，被稱為中國「疫苗之王」的科興集團陷入裁員風波，惡意扣押年終獎的消息更鬧得沸沸揚揚，引發市場關注。

根據節點財經今天報導，2020年科興生物啟動研發製造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，隨後疫苗被列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單，靠疫苗賺大錢，而其疫苗的生產研發主體就是旗下的北京科興中維生物公司。

報導表示，科興在疫情中獲得巨大收益，其中科興中維去年的凈利潤傳超過人民幣800億元（約新台幣3530億元），但今年卻傳出裁員並惡意扣押年終獎金，引發市場關注。

多家媒體報導，北京市公共法律服務網站顯示，有疑似科興員工的網友留言，指2021年2月1號入職，公司口頭承諾將年度10%利潤作為年終獎金，但後來以「科興風頭太大，要低調」為藉口，表示暫時先不發年終獎金，等熱度降下來再發。

這名網友指稱，結果今年2月被裁員，公司人事也拒絕發放拖欠的年終獎金。此外，網友透露北京科興中維同樣開始陸續裁員，4月裁完最後一波人員後，只有留下的人才能領到年終獎金。

在知乎網站「如何評價2022年科興中維先裁員，再發放2021年終獎金？」的文章下方，不少網友表示也有同樣遭遇。

報導表示，目前科興對此未有回應，但若網友留言屬實，業績劇增後，卻「先裁員後發年終獎」，如此操作似乎有失厚道。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110510