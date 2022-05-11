更多編輯台推薦新聞：
防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國本土病例單日新增降至1847例

2022/5/11 11:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國本輪COVID-19疫情呈緩和趨勢，官方通報，10日新增1847例病例（含確診者和無症狀感染者），其中上海市占1487例，北京市占37例；新添來自上海7例病亡，現有重症患者484人。

中國國家衛生健康委員會官網11日公布，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例324例，其中境外移入22例，本土則有302例，依序分別為上海228例、北京24例、河南22例、廣東10例、青海10例以及一些省份的零星病例。

當天新增病亡7例，均為本土病例，均在上海。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

當天並報告新增1603例無症狀感染者，其中境外移入58例、本土1545例。本土無症狀感染以上海市1259例最多，另外河南有67例、遼寧60例、江蘇49例、江西44例、北京13例及其他省份零星病例。

截至10日24時，中國大陸現有確診病例7568例（其中重症484例），累計死亡5198例，累計報告確診病例22萬721例。尚在醫學觀察的密切接觸者39萬9876人，尚在醫學觀察的無症狀感染者7萬9926例（境外移入465例）。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110511

延伸閱讀
中國本土病例續降 北京增74例中國本土疫情降至1萬餘例 北京添54例中國新增2.4萬本土病例 上海占2.3萬例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族