中國本土病例單日新增降至1847例

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（中央社台北11日電）中國本輪COVID-19疫情呈緩和趨勢，官方通報，10日新增1847例病例（含確診者和無症狀感染者），其中上海市占1487例，北京市占37例；新添來自上海7例病亡，現有重症患者484人。

中國國家衛生健康委員會官網11日公布，10日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例324例，其中境外移入22例，本土則有302例，依序分別為上海228例、北京24例、河南22例、廣東10例、青海10例以及一些省份的零星病例。

當天新增病亡7例，均為本土病例，均在上海。

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當天並報告新增1603例無症狀感染者，其中境外移入58例、本土1545例。本土無症狀感染以上海市1259例最多，另外河南有67例、遼寧60例、江蘇49例、江西44例、北京13例及其他省份零星病例。

截至10日24時，中國大陸現有確診病例7568例（其中重症484例），累計死亡5198例，累計報告確診病例22萬721例。尚在醫學觀察的密切接觸者39萬9876人，尚在醫學觀察的無症狀感染者7萬9926例（境外移入465例）。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110511