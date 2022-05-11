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中國4月CPI年增2.1% 增幅近5個月新高

2022/5/11 12:15
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（中央社台北11日電）中國國家統計局今天公布，4月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，增幅為去年12月以來新高，主要受COVID-19疫情及國際大宗商品價格持續上漲等因素影響。

官媒央視報導，中國國家統計局上午發布4月全國CPI，較3月上漲0.4%，較去年同期上漲2.1%。

數據顯示，與3月比較，食品價格由3月下降1.2%轉為上漲0.9%，影響CPI上漲約0.17個百分點。因疫情令物流成本上升，加上民眾囤貨導致需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲8.8%、7.1%和5.2%；隨著生豬產能逐步調整、政府凍豬肉儲備收儲工作有序展開，豬肉價格由上月下降9.3%轉為上漲1.5%；鮮菜上市量增加，價格由上月上漲0.4%轉為下降3.5%。

1月至4月平均CPI較去年同期上漲1.4%。

另外，國家統計局並公布4月生產者物價指數（PPI）年增8.0%，較3月上漲0.6%。

國家統計局表示，儘管國際大宗商品價格高位運行，但各地區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，所以PPI較3月和去年同期的漲幅均有所回落。（編輯：陳沛冰）1110511

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