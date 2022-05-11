陸委會：港澳生來台讀高中 非留學移民無選舉權

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（中央社記者沈朋達台北11日電）針對政府放寬港澳生來台就讀高中及五專，陸委會今晚表示，這些學生及親屬無法逕行取得身分證，「留學移民」、「依親移民」的說法是刻意扭曲政策；所謂取得投票權也屬謠傳。

大陸委員會11日晚間以書面方式表示，來台就讀的港澳學生及其親屬無法逕行取得台灣身分證，所謂「留學移民」或「依親移民」完全是刻意扭曲政策。

陸委會說，港澳生來台就讀只能以「就學」事由申請在台居留，不會因此取得身分證。至於父母及家屬，不能藉此隨行來台依親居留，當然也不會因此拿到台灣身分證。

陸委會也澄清，這些學生和其親屬既然無法藉來台就讀高中、五專方式逕予申請定居，當然也不能享有選舉權，謠傳並不正確。

對於港澳生來台就讀高中及五專，陸委會表示已有相關配套，包括在監護人部分，除可由學校校長、董事長或董事擔任，更納入符合一定條件的台人（無犯罪紀錄、最新年度個人所得總額新台幣90萬元以上）得擔任監護人，正是考量此階段是學生成長的重要關鍵時期，以強化並完善相關輔導機制。

陸委會也說，查美、英等國家開放高中予外籍學生就讀，也僅給予學生簽證，學生家長無法陪讀。政府採取一致的作法卻被雙標檢視，恐才會真正影響台灣在國際教育界的聲譽。

另外，陸委會表示，港澳生錄取名額是採「外加」方式，不會排擠國內學生就讀高中的權益。另有意招生的學校須先提報計畫，就課程、師資、教學與輔導等項目進行評估，以確保教育品質及資源充足。

陸委會說，本案不僅不會有排擠國內學生受教資源的問題，留學生在台灣反而有其經濟貢獻。

此外，有建議認為基於引才目標應限縮政策，讓曾獲國際獎項的港澳生優先來台就讀，但是又擔心頂尖港澳生與國內學生競爭。陸委會說，相關論述前後矛盾，易使人無法適從。

陸委會說，政府對於開放港澳學生來台就學，早有完善的管理規範、且行之數十年。此次開放港澳生來台就讀高中及五專，也會依相關法規妥慎處理，阻卻國安風險。倘將本案訴諸恐懼，就一味斷絕港人接受自由民主陶冶的機會，反而會讓中共赤化世界的目標得逞。

陸委會說，自台灣開放港澳學生來台就讀以來，對於港澳人民強化自由民主意識、厚植友台能量、提升台灣競爭力，事實上具深遠影響。

而今政府因應香港學術及教學自由遭大幅限縮、青年學子轉往海外就學意願上升的趨勢，進一步開放港澳生來台就讀高中及五專，正是提供愛好自由的港人多一個選擇。

陸委會望各界勿因各種斷章取義、似是而非的言論，輕易地抹煞政策的正面效益，並期由整體國家發展角度客觀看待，予以支持。

教育部4月25日公告修正「香港澳門居民來台就學辦法」，放寬港澳生以就學名義來台就讀高中職。有立法委員宣稱學生家長來台「依親居留」恐造成國安問題；又稱這些港澳生未來恐排擠本地生的大學入學名額。（編輯：邱國強）1110511