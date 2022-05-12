香港大律師公會譴責美議員干預司法獨立

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（中央社記者張謙香港12日電）香港大律師公會今天發表聲明，譴責美國國會7名議員干預香港司法機構的獨立運作。

聲明表示，5月3日，7位美國國會議員聯署致函美國總統拜登，促請美國行政機關制裁港區國安法指定法官及檢控人員，公會對此深切關注。

這篇聲明表示：「本會對任何地方的任何人士嘗試干預香港司法機構的獨立運作及香港的司法予以最強烈的譴責及深表遺憾。」

聲明指出，香港法官的獨立性及誠信是毋庸置疑的；從甄選、委任以至執行其憲制職務及責任，都不涉及任何政治的考慮或受到任何干預。

而司法機構、法官及司法人員獨立及不受干預地行使其司法權力，是香港乃至全球法治社會至關重要的基石。

此外，基本法第63條訂明：「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」。

聲明強調，不論是作為檢控方或辯護方的法律專業人員都不應該受到不當的施壓，否則這會直接及不恰當地干預司法並危害公眾獲得法律代表的權利。

大律師公會是香港享有崇高地位的專業組織之一。

據報導，活躍於海外的「港獨」組織「重光團隊」10日在社交媒體發文，指7名美國眾議院議員3日聯署致函拜登政府，促請拜登政府針對香港特別行政區維護國家安全委員會、國安案件指定法官及檢控人員實施新一輪制裁。（編輯：唐佩君）1110512