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上海疫情再降 新增1369染疫

2022/5/15 10:00
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（中央社台北15日電）上海疫情趨緩，據今天上午通報，14日新增本土確診病例166例和無症狀感染者1203例，總計1369染疫；另通報新增3例死亡。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，14日零時至24時，上海新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例166例和無症狀感染者1203例。

其中111例確診病例為過往無症狀感染者轉歸，55例確診病例和1203例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另新增3例本土死亡，平均年齡75歲，最小年齡58歲，最大年齡93歲，均合併有嚴重的急慢性基礎疾病。官方通報指出，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海這波疫情從4月17日至5月14日，上海連續出現死亡病例，連續28天累計571死亡，根據財新網計算，病死率0.0922%。

截至14日24時，尚在院治療的本土確診病例4489例，較前一日減少127例。在院治療病例中重症、危重353例，其中重症286例，危重67例。

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據第一財經報導，中國國務院聯防聯控機制綜合組上海工作組醫療救治專家、東南大學副校長邱海波13日表示，上海此輪疫情中，80歲以上老年人占到重症比例的接近一半，但是重症的疫苗接種率僅3.6%，在死亡病例中，80歲以上老年人占比高達67%，但疫苗接種率僅1.3%。

報導指出，臨床專家認為，高齡、基礎疾病和未接種疫苗是導致新冠重症的三大高危因素，其中高齡和基礎疾病難以改變，唯一可以改變的因素就是接種疫苗。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110515

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