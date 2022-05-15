上海防疫中推進復工 瞞報漏報疫情企業將列黑名單

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（中央社台北15日電）上海市經信委、上海市通信管理局發布「關於做好本市資訊通信業復工復產工作的通知」，強調在疫情防控下有序推進復工復產，瞞報、漏報、假報或違反防疫要求的企業，將被列入黑名單。

「關於做好本市資訊通信業復工復產工作的通知」14日正式發布；上海市今天也宣布，在嚴格落實各項疫情防控措施下，16日起分階段推進復商復市。

據第一財經報導，「關於做好本市資訊通信業復工復產工作的通知」發出資訊通信業復工復產工作5項要點。

首先，落實5日國務院常務工作會議上提出的「將中小微企業寬帶（指寬頻）和專線平均資費再降10%」的工作要求，在科學精準防疫、毫不動搖動態清零的前提下，充分發揮資訊通信業重要作用。

第2，各資訊通信企業應參照「上海市工業企業復工複產疫情防控指引（第二版）」，成立疫情防控和安全生產工作專班，做好各項防控措施；制定疫情防控和閉環管理方案。配合屬地防控部門落實防疫要求，教育督促返崗員工嚴格落實防控措施，積極配合做好核酸檢測和個人防護。嚴禁核酸檢測異常、隨申碼為紅碼和黃碼的人員上崗。

第3，確認員工最近一次核酸檢測結果、所在樓棟7天內是否有陽性、所在樓棟是否有密接等資訊。瞞報、漏報、假報或違反當地防疫要求的企業和員工，市經濟和信息化委員會、市通信管理局將列入黑名單，黑名單即時同步到全市各相關部門。對於擾亂疫情防控秩序、造成嚴重後果者，將按照疫情防控相關規定嚴肅追責。

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第4，各資訊通信企業做好自查自糾，及時排查風險隱患、消除防控漏洞。對場所、人員和車輛通行實施嚴格管理，如果出現涉疫人員和涉疫場所，必須立即按疫情處置相關規定執行。

第5，企業落實防疫要求，做好每天訊息報告工作。若發現確診病例、無症狀感染者或核酸檢測異常人員，各資訊通信企業要及時上報屬地街鎮、疾控部門、市經濟和資訊化委以及市通信管理局，按照應急處置流程落實防疫措施要求。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110515