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中國單日新增1159本土病例 上海解封露曙光

2022/5/16 11:26
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（中央社台北16日電）中國官方今天通報，15日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1159例（含確診者和無症狀感染者），其中有938例來自上海市，占比80.9%。新增4名染疫死亡病例，皆來自上海市。

中國國家衛健委官方數據顯示，15日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例151例。境外移入11例；本土140例，其中包括上海69例、北京39例、四川14例和其他省分通報零星病例。新增死亡病例4例，均在上海市。

新增無症狀感染者1076例。境外移入57例；本土1019例，包括上海869例、四川74例、北京15例、河南13例、遼寧10例和其他省分通報零星病例。

截至15日24時，現有確診病例5661例（其中重症病例348例），累計死亡病例 5213例。尚在醫學觀察的無症狀感染者5萬2798例（境外移入478例）。

中國這波COVID-19疫情趨緩，上海市宣布16日起分階段推進復商復市。購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業。農貿市場有序恢復、批發市場展開無接觸交易，餐飲服務實行線上、線下外賣，理髮、洗染服務實行錯峰限流。

上海政府16日預告，將於6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110516

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