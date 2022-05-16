中國防境外詐騙 多個省分關閉港澳台簡訊功能

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（中央社台北16日電）中國嚴控境外詐騙簡訊，江西、河北、河南及浙江等多個省分陸續通知用戶，關閉國際及港澳台簡訊、語音接聽功能，需要使用功能的用戶則需申請開通，是否有更多省分跟進受矚。

根據和訊新聞網今天報導，近日浙江移動通知用戶，將分批關閉國際及港澳台電話接聽功能，有需要保留的用戶必須作確認登記。

另不久前，河南、河北的三大電信運營商，已將國際及港澳台簡訊接收功能改為默認關閉狀態。

報導附上截圖顯示，浙江移動指出，根據上級主管部門要求，全面落實「國際及港澳台電話接聽功能按需開通」工作。需要使用功能的用戶必須進行確認登記，不登記的用戶則將被分批統一關閉功能。

另據3月22日工信微報報導，江西電信、江西移動、江西聯通發布聯合公告，為嚴控境外詐騙簡訊，自3月28日起國際及港澳台簡訊接收業務調整為需用戶申請開通。此外，遼寧及貴州等省分也實施相關規定。

另有報導指出，上述幾個省分只是試點，未來關閉國際及港澳台短信接收功能恐擴大至全國。但工業和信息化部公共服務電話工作人員表示，目前尚未有相關計畫安排。

和訊新聞網引述專家意見表示，不法份子透過境外進行電信詐騙案例不少，由於境外電話相較下難追蹤，監管難度更大。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110516