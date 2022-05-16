G7外長公報挺台 北京稱粗暴干涉中國內政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京16日電）七大工業國集團（G7）外長會議日前發布挺台公報，內容並涉及香港、新疆等議題，中國外交部發言人趙立堅表示這是粗暴干涉中國內政，還稱G7「不要以家法幫規霸凌他國」。

環球時報報導，中國外交部今天的例行記者會上，有媒體提問，七大工業國集團外長發表了公報，多處談及涉港、涉疆、人權、烏克蘭局勢以及台海和平穩定等與中國有關議題，詢問中方評論。

趙立堅說，中方已向G7主席國表明了堅決反對。他指這份公報「無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國」，並再次借俄烏衝突等等對中方施壓，「言辭荒謬，不值一駁」。

趙立堅稱，敦促G7維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，尊重中國主權，「不要以家法幫規霸凌他國」。

此外，針對G7支持烏克蘭並提醒中國不要幫助俄羅斯規避西方制裁，趙立堅對此重申，中國反對越過國際法和聯合國授權，對他國實施單邊制裁，並稱制裁反而會加速烏克蘭危機外溢，帶來新的複雜問題。

他並說，有關國家在處理烏克蘭問題和對俄關係時，「不得以任何方式損害中方正當利益」。

G7外長會議12日至14日在德國舉行，會後發布的聯合公報內容再度強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸爭端，並支持台灣有意義參與世衛大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術會議。

這是G7外長會議繼去年5月發布聯合公報，首度關注台海安全並支持台灣參與WHO後，再度表達支持台灣。（編輯：李雅雯）1110516