中國收緊出入境管理 防疫作為緊扣中共20大

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（中央社台北17日電）中國收緊出入境政策，從嚴限制公民非必要出境活動。英媒引述分析指出，嚴苛出入境政策是為了防範COVID-19疫情，深入原因則是為了中共20大政治紅利，疫情防控向來被視作當局一大政績。

英國廣播公司（BBC）中文網17日報導，中國國家移民管理局10日召開黨組會議，會議內容強調嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發。

報導指出，中國對出境旅遊的限制可以追溯到2020年11月，當時國家移民管理局表示，從嚴審批中國公民旅遊等非必要事由的出入境證件申請，勸阻和限制大陸居民旅遊、探親、訪友等非必要、非急需出入境活動。

中國政治學者陳道銀接受BBC訪問時表示，中國近來採取較嚴的出入境管理是為了「外防輸入」，尤其是針對短期往返的旅客，避免這些旅客出境後返國可能帶來的疫情防控風險。

陳道銀指出，這樣的政策肯定與中共20大有關聯。他說，如果外防輸入控制不住，國內的疫情恐也控制不了，這勢必衝擊中共總書記習近平的動態清零抗疫決策，也會影響到他20大連任的合法性。

陳道銀預測，中國清零政策可能會持續3至5年，目前的限制還不到「鎖國」程度，但已經嚴格地限制了人員流動。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC說，嚴控出入境是清零政策的重要組成部分。在中共20大前，中國政府不大可能調整清零政策。

陳澄認為，過去兩年來，中共一直把清零當成一大政績，認為清零體現了中國體制優越性。外界一致預期習近平會在中共20大繼續連任最高領導人，如果在此之前出現疫情失控，對於習近平本人或中國政府來說，都將是個難堪局面，且會被國內外敵對勢力大加批判。

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陳澄指出，中國高齡人口的疫苗接種率仍差強人意，加上醫療條件城鄉差距、地域差異等，如果立即放開清零政策，難免會出現醫療擠兌、高齡人口大量重症或死亡等情況，這無疑地將對政權造成衝擊。

陳澄說，清零會造成經濟和社會等面向上的負面影響，這次上海市的封控混亂在國際上對中共的聲譽也是一大打擊。無窮無盡的清零並不實際，推估這波疫情嚴格封控也是為了提高疫苗接種率爭取時間；只要提高疫苗接種率，中共20大後也是有政策調整的可能。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110517