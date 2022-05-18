中國調整入境防疫 自美國出發行前檢測規定放寬

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（中央社記者張淑伶北京18日電）中國駐美使領館發布，自20日起，各領區人員赴中國的行前檢測政策調整，取消登機前7天核酸檢測。但無論是否接種疫苗，都要求出示行前48小時和24小時內的「雙核酸」檢測。

中國駐美大使館及駐舊金山、紐約、洛杉磯總領館17日更新赴中國人員行前檢測最新具體安排。

根據中國駐美大使館網站發布，按照中國的主管部門要求，自今年5月20日起，駐美國使館在審核健康碼時，將適用調整規定，包括：取消登機前7天核酸檢測；取消自我健康監測要求，鼓勵自覺行前自我健康監測；登陸船員取消額外隔離要求，與普通赴中國人員採取相同標準。

此外，所有乘客，不論接種滅活疫苗、非滅活疫苗、未接種疫苗，行前48小時內檢測均改為「雙核酸」，不再要求任何IgM抗體檢測。「雙核酸」中，仍須交叉使用不同實驗室，其中一次須為登機前24小時內。

公告說，這次調整是對疫情、病毒變異特點等多個因素做出的安排，未來將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。

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綜合媒體報導，除了中國駐美使領館發出的消息，中國駐丹麥、西班牙、愛爾蘭、波蘭等國的大使館這兩天也都發出類似的行前檢測調整政策，整體來說較先前的隔離或檢測要求都有所放寬。

5月4日，中國北京市政府也宣布調整放寬入境隔離政策為「10天集中隔離＋7天居家隔離」，或是14天集中隔離，較先前的「14+7」隔離措施放寬。官方當時表示，這是根據COVID-19變種病毒Omicron潛伏期短、臨床症狀較輕的特點所做的調整。（編輯：邱國強）1110518