外媒：中國停止更新境外機構債券交易數據

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（中央社台北18日電）據報導，境外機構在中國的債券交易數據悄悄消失，內部人士認為，這與人民幣大幅貶值以及大量資本外流有關。

綜合美國華爾街日報網、德國之聲中文網17日報導，知情人士表示，中國已經停止更新境外機構的每日債券交易數據，現在只向國內的機構客戶提供每日數據。

其中一名內部人士舉例說，「境外機構類別中5月12日的交易數據已經消失了」。

他推測，這是由於人民幣大幅貶值和大量資本外流所造成。

報導說，COVID-19疫情可能是導致這個狀況的原因之一，疫情和官方實施的封城措施已經使上海這個金融大都市癱瘓了數週。許多投資者擔心，中國這個僅次於美國的世界第二大經濟體甚至可能會因疫情而發生經濟衰退，因此拋售中國債券。

另一名業內人士說，稍早時的數據顯示，外國投資者最近賣出量超過了買入量。根據過去兩個月的數據，外國投資者已大幅減持中國債券。僅在4月，債券跌幅是自2015年8月以來最劇烈的。

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據國際金融協會（IIF）的數據，今年第一季中國出現了有史以來最大的資本外流。IIF在一份報告中說，「4月也出現了類似的趨勢，中國債務工具遭遇21億美元資金外流，而中國股票僅出現小幅上漲」。

報導表示，人民幣在4月兌美元貶值了4%以上，原因之一是中國經濟成長放緩，另一個原因是美國聯邦準備理事會（Fed）升息，後者使美元更具吸引力。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110518