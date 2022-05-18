房市不振 中國4月新屋及中古屋價下跌城市增加

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（中央社台北18日電）中國國家統計局公布4月商品住宅銷售價格最新走勢，70個大中城市中，新屋及中古屋價與上月及去年同期相比都下降的城市數目增加。有分析表示，新屋及中古屋價已跌至接近2021年底水平。

根據官網，中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，4月份商品住宅銷售價格變動數據中，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市數目增加，一、二及三線城市的價格與上月相比總體呈跌勢，與去年同期相比則繼續走低。

70個大中城市中，4月份新屋及中古屋價與上月相比下降的城市分別有47個和50個，較3月分別增加9個和5個；與去年同期下降的城市分別有39個和56個，較3月分別增加10個和9個。

一線城市方面，新屋及中古屋價月漲幅分別是0.2%及0.4%，年增率分別是3.9%和2.4%。

二線城市方面，新屋及中古屋價月減分別為0.1%及0.3%；新屋價年增1.0%，二手房價年減1.0%，降幅較3月擴大0.8個百分點。

三線城市房價最慘淡，新屋價月降0.6%，降幅較3月擴大0.4個百分點；中古屋價月降0.3%，降幅與3月相同。新屋及中古屋價年減分別為1.5%和2.5%，降幅較3月分別擴大0.9和0.6個百分點。

各城市的新屋價走勢方面，成都、貴陽漲幅領先，月增 均為0.8%；其次為疫情正膠著的北京，月增漲幅0.7%。封城超過1個月、正開始復工復產的上海，4月價格指數與3月一樣。

大理、南充和哈爾濱等城市的年減幅度較大，昆明和太原等省會城市下跌態勢也較明顯。

財聯社今天引述多名專家分析，諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，4月新屋及中古屋價上漲的城市數目均減少，而新屋及中古屋價格跌幅再擴大，跌至接近2021年底的水平。

今年以來已有多個城市推出樓市扶持政策。克而瑞數據顯示，截至16日，全國累計推出紓困政策超過270次，單是4月有66個地級市推出123條新政。

不過，陳霄認為，一方面政策發酵尚需時日，另一方面也需要更頻繁更深化的政策推出。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，這是70個城市新屋價格自2015年12月分以來首次出現年減，充分說明房地產市場面臨較大下行壓力，同時中古屋價格跌幅擴大，房價下跌預期增強。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，市場對樓市預期較弱，二、三線城市房價下跌壓力超過一線城市，特別是三線城市新房價格跌幅較大，主要是三線城市基本面較弱，人口支撐不足，市場轉弱更顯著。

許小樂認為，近期中國人民銀行調降首購房貸利率下限20個基點，綜合其他措施，有望加快房價築底恢復。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110518