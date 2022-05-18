中國貨幣政策指標人物 人行前司長孫國峰被查

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（中央社台北18日電）據通報，中國人民銀行（央行）貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。在中國金融圈，孫國峰是貨幣政策指標人物，突遭免職被查已引發議論。

中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會18日通報孫國峰被查。

公開資料顯示，孫國峰1972年生，50歲，黑龍江黑河人，博士研究生學歷，1996年8月參加工作，2000年5月加入中國共產黨。

孫國峰1996年8月至2016年10月，先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年8月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長；2022年5月遭免職。

人行貨幣政策司主掌研究擬訂貨幣政策調控方案、本外幣存款準備金政策以及公開市場操作方案和操作規程等，是操作人民幣匯率與貨幣政策的核心單位。

孫國峰最後一次公開露面是4月14日，人行召開2022年第1季金融統計數據記者會。當時疫情衝擊經濟，人民幣持續走貶，人行是否降準引發關注。

孫國峰當時在記者會透露，「下一步，央行將適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟支援力度」。

4月25日，人行宣布降準，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元），但並未降息，引發金融市場議論實效。

在中國金融圈，孫國峰是多年來的貨幣政策指標人物，經常出席論壇、發表文章並出版數本專業著作。他突遭免職被查，已引發市場議論究竟是涉及貪腐還是政策圖利。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110518