上海864家金融機構復工 困辦公室8週終於可返家

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（中央社台北19日電）上海市批准第一批金融機構復工「白名單」共864家，部分金融從業人員配合封控措施駐守辦公室長達8週以維持金融服務，終於可和他人接班工作「下班回家」。

官媒新華社旗下財經媒體上海證券報19日報導，上海市金融工作黨委、上海市地方金融監管局近日會同有關部門制定「關於推進本市金融機構持續平穩運行更好支持經濟社會發展的工作方案」，釋出第一批金融機構復工白名單。

這份白名單計有864家金融機構，包括中國外匯交易中心、上海證券交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、上海保險交易所、中央國債登記結算有限責任公司上海總部、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、中國信託登記有限責任公司、中國人民銀行徵信中心等單位和多家中外資金融機構。

工作方案內容要求，在符合疫情防控基礎上，按照「必須必要、最低限度；動態管理、循序漸進；聯合聯動、風險可控」原則，推進金融機構平穩持續運行，確保上海國際金融中心發揮功效和維持金融服務，支持經濟社會發展。

根據工作方案內容，白名單原則上每週發布一次。具備封閉生產條件的金融機構優先復工；承擔全國性業務或相關系統維運的金融機構、為復工復產企業和防疫、保供企業提供關鍵金融支援的金融機構等可優先安排。後續批次白名單可由各金融機構向區金融主管部門提出申請。

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報導指出，多家名列首批復工白名單的基金公司和信託公司皆緊急研究工作方案，著手制定返崗復工計畫，準備安排人員接班在辦公室駐守8週的同事。一名基金公司行銷總監說，許多居家辦公同事對於駐守辦公室同仁備感心疼，踴躍表示願意接班工作。

路透社4月28日報導，為了維持封控期間金融活動運作，多達2萬名銀行家、交易員等金融工作人員留守在上海市陸家嘴區辦公大樓裡，這些人員被困在辦公大樓內數週，只能依靠有限設備生活。亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）一度發信官方要求有輪班支持解決方案，卻未獲回應。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110519