孫國峰落馬 顯示中國加強查金融體系涉資本腐敗

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中國人民銀行（央行）高官孫國峰18日涉違紀被查，顯示北京正加強去年10月起對金融、監管機構與民企關係的反腐敗調查。圖為2021年12月位於北京的人行街景。（中新社提供）中央社 111年5月19日

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（中央社記者沈朋達台北19日電）中國人民銀行高官孫國峰昨天涉違紀被查，顯示北京正加強去年10月起對金融、監管機構與民企關係的反腐敗調查。習近平日前也發話，要查處資本無序擴張、平台壟斷背後的腐敗。

中共中央紀委國家監委駐中國人民銀行（央行）紀檢監察組、天津市監察委員會18日發布消息，人行貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌「嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。

聲明未披露孫國峰違紀的細節，但南華早報（SCMP）今天報導稱，「嚴重違紀違法」是涉嫌貪腐的委婉說法。

陸媒財新網報導，孫國峰是18日到人行上班後，被通知遭免職並接受調查。而他在人行下屬機構中央國債登記結算有限公司工作的妻子，也在同一天被調查。

華爾街日報（The Wall Street Journal）進一步引述知情人士說，對孫國峰的調查重點，在於他是否和特定金融機構的個別債券交易員，分享如何衡量通膨等宏觀經濟指標，以換取個人利益。

孫國峰在人行工作20餘年，多數時間任職於貨幣政策司，2018年起擔任司長3年多。他最近一次公開露面，是在4月14日的的第一季金融數據記者會上。

孫國峰落馬，被視為中國對金融體系、監管機構加強反腐敗工作的一環。中共中央巡視組去年10月起，進駐包括人行、銀保監會和證監會等25家金融機構，並在今年2月完成巡視時指出，一些機構防範化解金融風險的意識不足，甚至有以監管謀私、廉潔風險等問題。

華爾街日報當時引述消息報導，這項反腐工作的開端，是中共總書記習近平要求審查國有銀行和金融機構，是否和遭監管的螞蟻集團及出現債務危機的恆大等民企關係過密；同時也要求人行不得發出和中央態度不一致的言論。

南華早報今天報導，在這波反腐下，已有數十名金融官員陷入困境。而光是4月，就有包括招商銀行前行長田惠宇在內的17名金融部門官員被查或受罰。

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加強對金融體系的反腐工作，也可從官方會議的表述窺見。中共中央政治局在4月29日就「資本」健康發展舉辦集體學習，習近平在會中強調，要加強資本領域反腐敗，「堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為」。

中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在新聞通訊Sinocism中分析，這顯示之後還會有更多與「資本」相關的貪腐案件被披露。（編輯：呂佳蓉）1110519