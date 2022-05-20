中國4月青年失業率超歐美 獨角獸增幅落後美印

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（中央社台北20日電）中國經濟遭疫情重創，北京大學國家發展研究院經濟學教授盧鋒指出，4月中國青年失業率超越歐美，今年前4月獨角獸企業增幅也落後給美印等國，認為需盡用貨幣政策及宏觀措施救經濟。

財新網19日報導，北大國發院18日舉行「中國與西方：全球經濟的新觀察、思辨與應對」研討會，盧鋒會中作出上述表示。

盧鋒列出多項經濟數據，包括中美歐三個主要經濟體4月的調查失業率，歐洲為6.2%，中國為6.1%，美國為3.6%。4月青年失業率（16到24歲）中國達18.2%，歐洲為13.9%，美國為8.6%。

自2021年中以來，美國和歐洲的青年失業率均持續下降，不過，中國的青年失業率則自2021年10月持續加速攀升。

盧鋒表示，數年前看到歐洲和一些新興經濟體，年輕人失業率達到20%，當時覺得太難以想像，「這是面臨多麼巨大的壓力會出現這樣的情況。現在中國也到了這個水平。」

他強調，獨角獸企業（估值超過10億美元的未上市創業公司）是觀察一個國家的創新能力、活力和生態指標的關鍵指標之一，也是一個國家產業和經濟轉型升級的重要推動因素。

根據全球獨角獸權威統計機構CB Insights的數據，2016年到2017年累計中國新增獨角獸數目占比接近全球的50%，2018年中國新增獨角獸41個，超過美國。

但盧鋒指出，2021年中國新增獨角獸只有41個，美國則新增304個，中美以外的其他國家新增171個。今年前4月，美國新增94個，中國新增3個，其他國家新增60個，「我們已經落到了第六位，落後於像印度等一些國家。」

盧鋒認為，新增獨角獸數量大幅減少，與疫情期間可能缺乏人員交流有關；他也質疑是否與中國國內企業成長環境，客觀上出現了局限性或需要改進的地方有關。

盧鋒並指出，受疫情影響，中國的雙向旅遊人數在2年內下跌了80%到90%。中國赴美留學生總人數也從2019年的37.3萬人，降至2020年的31.7萬人；2021年進一步減少至29.2萬人。

另外，他又指，4月中國商品零售增速為－11.1%，歐洲為－3.5%，美國為5.58%。

盧鋒建議，要救經濟，短期需對貨幣財政政策「能用盡用」，及追加宏觀政策措施；中長期仍需實事求是優化、完善及校準下一步的政策。

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他強調，在教培、房地產、雙碳，甚至疫情防控，「要注意防範和避免泛政治化，把一些具體的工作問題變成了政治問題」，因為這可能不利經濟健康發展。

報導又引述北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫在該研討會表示，獨角獸主要在新經濟領域以人力資本投入為主，中國有市場及人才優勢，數位經濟所需的通訊及網路基礎設施較許多國家優勝，但必須高度警惕喪失這個機遇。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110520