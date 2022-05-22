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上海增622例本土染疫 邁向常態化防控轉化階段

2022/5/22 10:09
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（中央社台北22日電）上海今天通報，21日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例52例與無症狀感染者570例，本土染疫共622例。官方先前宣布，今天開始，上海的防控步入向常態化防控轉化階段。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，21日零至24時，新增COVID-19本土確診病例52例與無症狀感染者570例。

其中29例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，23例確診病例和570例無症狀感染者在隔離管控中發現。

新增COVID-19境外移入確診病例1例和無症狀感染者3例，均在閉環管控中發現。當中有2例無症狀感染患者來自台灣，2名患者都是台灣民眾。

他們都是搭乘19日赴上海浦東國際機場的航班，期間例行核酸檢測異常。經判斷，為無症狀感染患者。

新增本土死亡3例，平均年齡81.3歲，最小年齡71歲，最大年齡88歲。3位患者合併有多種嚴重的急慢性基礎疾病，官方指出，死亡直接原因均為基礎疾病。據財新網統計，上海本輪疫情合計死亡已有584例，病死率0.0935%。

截至5月21日24時，尚在院治療的本土確診病例2917例，較前一日減少294例，在院治療病例中重症、危重179例，其中重症140例，危重39例。

按上海市政府16日劃定的防控工作「三個階段」，今天上海步入第二階段，即從22日至31日，為向常態化防控轉換階段。單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110522

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