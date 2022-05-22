中國新增本土824染疫 北京、上海本土確診數相同

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（中央社台北22日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例824例。當中，北京與上海確診病例均為52例，雙城昨天新增確診數持平。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，21日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例169例。當中，本土病例157例，北京與上海最多病例，兩者均新增52例，接續為天津36例、四川12例；另有境外移入12例。

當天通報無症狀感染者729例，其中境外移入62例，本土667例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有570例，接續是四川35例、天津20例，北京則有9例。

北京21日新增本土確診52例與無症狀感染者9例，本土染疫共61例。北京現有朝陽、順義、房山、豐台、海淀等五個行政區實施居家辦公，涉及人口逾千萬。此外，當地也大規模暫停室內經營場所。

上海新增本土確診52例與無症狀感染者570例，本土染疫共622例。按此前規劃，上海今天將進入第二階段防疫，即邁向常態化防控轉化階段。

除了北京與上海外，天津疫情仍持續延燒，21日本土染疫56例。天津從今天起展開新一輪核酸檢測，當地政府要求居民保持「原地相對靜止」。四川新增本土染疫47例，大都集中在當地疫情最嚴峻的廣安市。

截至21日，中國現有確診病例4405例（其中重症病例200例），累計死亡病例5222例，累計報告確診病例22萬3145例。尚在醫學觀察的密切接觸者25萬9419人；尚在醫學觀察的無症狀感染者3萬7636例（境外輸入443例）。

港澳部分，香港特別行政區33萬1950例（出院6萬1842例，死亡9370例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110522