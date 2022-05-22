疑似沒核酸檢測就出結果 北京醫事機構6人刑拘

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（中央社記者張淑伶北京22日電）中國當前對核酸檢測機構需求龐大，但相關亂象頻生。北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司因疑似「沒檢測就出結果」，除了被吊銷執照，實驗室6人已被刑事拘留。

北京市公安局官方微博「平安北京」21日發布，在衛建部門吊銷北京樸石的醫療機構執業許可證後，公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實驗室實際控制人、法定代表人等6人，依法採取刑事強制措施。

綜合第一財經等媒體報導，北京樸石的違法事實為，14日時，監督員發現北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量。

報導引述一名地方疾控檢測科負責人說，樣本檢測數據是出了結果的樣本數，而原始檢測數據為真實檢測數據。原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，可能是存在較大批量沒檢測就直接出具結果的情況，而這一情況或會導致「假陰性」的檢測結果，帶來疫情在社會面隱匿傳播的可能。

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北京樸石2020年成立，名列北京衛健委4月公布的北京市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒核酸檢測審核合格機構名單中。

新京報發文指出，北京這一波疫情爆發後，核酸檢測需求量巨大。不少第三方檢測機構趁機大賺一筆，在北京樸石的案例之前，第三方檢測機構有關的漏檢、丟樣本、假陽性等問題也曾發生。比如，某地一居民社區就曾出現過一天之內檢測出13例「陽性」案例，但經醫院復核發現實則均為「陰性」。（編輯：呂佳蓉）1110522