北京一小區出現26例病例 近5000居民遭轉運隔離

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（中央社台北22日電）位於北京朝陽區的南新園小區因發現26例COVID-19檢測陽性，當局決定對居住在此的近5000位居民轉運隔離。近2天陸續有數百居民拖著行李、排隊登上大巴士，展開為期7天的隔離觀察。

據自由亞洲電台、法新社、北京日報等媒體報導，北京朝陽區南新園小區居民在20日開始陸續轉運，展開集中隔離。目前，朝陽區已有57家酒店接收該社區居民。

21日晚間仍有多輛大巴士在南新園小區附近等候，居民陸續拉著行李走出小區，登記完基本訊息後登上大巴士。

法新社報導指出，朝陽區衛生部門公告，「專家決定，從5月21日午夜開始，南新園的所有居民將被隔離7天」，要求居民配合，「否則將承擔法律後果」。

南新園疫情防控指揮部醫療保障組負責人郭向暉表示，該小區自5月12日劃為封控區，此後已陸續出現26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分布在8個樓。

郭向暉分析，這次疫情傳播速度快、隱匿性強。根據政策，每出現1例核酸檢測陽性者，社區的封控時間就要重新計算，持續延長。為了讓居民的生活儘快回歸正常，經疾控專家研判，對居民進行7天集中隔離觀察。

郭向暉並指，有寵物的家庭，將有指定的專業寄養機構進行免費寄養。住戶轉運到集中隔離點後，只對出現病例的住戶家庭進行消毒，「不會過度消殺」。

南新園疫情防控指揮部綜合組負責人王伍則指出，共有4979名居民要進行轉運，有7支團隊210名工作人員進駐社區，進行溝通勸導，逐家逐戶做工作。

根據中國社交平台微博上流傳的圖片，許多居民在外等待巴士時，並未穿著防護服，一人挨著一人。但是由北京日報、北京青年報等官媒釋出的圖片，圖片上的全部人員均身著防護服，白色的防護服包得緊緊地排隊等巴士。

一位居民在微博上抱怨，「社區的一些人從4月23日開始已經被在家裡關了28天，而從那時至今我們的檢測結果都是陰性」、「我的許多鄰居都是老人或者家裡有年幼的孩子」。

也有網友在微博上表示，「南新園這件事情處理不好的話，北京市民會恐慌今後可能廣泛遭到跟上海市民兩個月來相同的待遇」。

北京本輪疫情已出現近1個月，但尚未出現拐點。現今，當局逐步升級防控手段。

除了上述的朝陽區南新園小區外，20日東城區建國門街道頂銀胡同出現3例確診，當局將頂銀胡同與周邊劃為管控區，70多人組成三支應急隊伍，並成立「臨時黨支部」，進駐其中。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110522