中國單日新增802例本土病例 北京疫情升溫

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（中央社台北23日）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例802例（含確診與無症狀感染者）。上海新增染疫數下降；北京疫情升溫，河南官方要求居民與當地人員原則上每48小時完成至少一次核酸採樣。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例187例。當中，本土病例174例，北京新增數最多達83例，再者是上海55例、天津32例、四川2例。境外移入則有13例。

當天通報無症狀感染者682例，境外移入54例、本土病例628例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多有503例，接續是河南53例、四川29例，北京則有16例、天津15例。

北京通報22日單日本土確診病例83例、無症狀感染者16例，新增本土染疫數共99例，疫情有升溫趨勢。其中有12例涉及房山區北京理工大學房山分校。

北京共有16個行政區，目前要求居家辦公的6個區有朝陽、房山、順義、豐台、海淀、石景山，涉及人口數達1180萬人，超過全市常住人口2188.6萬人一半。此外，昌平區的重點區域也要求實施居家辦公。

中國疫情呈現多點爆發，除了上海、北京、天津、四川以外，河南也出現疫情。22日當地新增53例本土無症狀感染者，集中在許昌與鄭州。

21日，河南官方下令，要求全省居民及其他在豫人員原則上每48小時應完成至少一次核酸採樣，即河南人將隔一天做一次核酸檢測。這項政策由省會鄭州市先行先試，5月底啟動，其他省轄市6月底前建立工作機制。

截至22日，中國現有確診病例4275例（其中重症病例193例），累計死亡病例5223例，累計報告確診病例22萬3332例。尚在醫學觀察的密切接觸者24萬4400人；尚在醫學觀察的無症狀感染者3萬5217例（境外移入454例）。

港澳部分，香港特別行政區確診病例累計33萬1994例（出院6萬1899例，死亡9370例），澳門特別行政區82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110523