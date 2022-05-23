微博微信強制標註IP屬地 意外催生灰色產業

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（中央社台北23日電）微博、微信、抖音等中國社交媒體平台4月中旬起強制上線IP屬地功能，揭露使用者所在地。上有政策、下有對策，這卻也意外激起「付費IP代理」服務產業，遊走違規灰色邊緣。

微博、微信、抖音、快手、小紅書、知乎等社交媒體平台4月中旬起相繼上線網路用戶IP屬地顯示功能，顯示使用者發布影片或評論時的網路位置，中國境內帳號展示到省（自治區、直轄市），海外帳號展示國家（地區），這個功能未能被使用者關閉。

這個功能上線後讓不少部落客、大Ⅴ（指有許多追蹤者的網路意見領袖）現出「原形」，有些人發文說「人在美國剛下飛機」，IP屬地卻顯示在中國境內。

擁有108.3萬追蹤人數的部落客「來醬在東京」，IP屬地顯示為廣東；知名專欄作家連岳曾說「肯定不會移民離開中國」，IP屬地卻顯示人在日本。

有需求就有市場，電商平台開始激增更改IP屬地服務，且國內、國外都能改。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞等媒體報導，人民幣6元（約新台幣26元）就可以獲得更改IP屬地服務。除了一次性收費，另也有月卡、季卡或終生服務套餐可供消費者選擇，終生服務套餐價格500元，還可以獲得IP穩定等權益保障。

成都商報記者實測，在電商平台上花費9元買服務器，實測確實可以更改IP屬地，在使用前，微博、抖音的帳號IP屬地都顯示北京市；使用服務器後可以隨機選擇廣東省作為IP屬地。

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這類服務性商品被指違規，陸續遭到勒令下架。北京天達共和律師事務所合夥人趙舒傑接受法治日報訪問時表示，IP代理是國家嚴厲打擊的網路亂象，販售IP代理服務是違法行為。

趙舒傑指出，買家在網路上購買這類服務，不僅是助長網路歪風，也給不法分子利用網路非法牟利的機會。網友透過代理IP產生的瀏覽紀錄、帳號密碼、支付資訊等使用者資訊都有可能因此外洩，有網路安全風險。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110523