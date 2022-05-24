上海疫情持續降溫 線下商業活動6/1全面恢復

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）上海COVID-19疫情持續降溫，據通報，23日新增本土確診病例58例和無症狀感染者422例，共480例。由於逐步解封，官方最新通知，購物中心、超市等場所從6月1日起，全面恢復線下營業。

上海衛健委發布，23日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例58例和無症狀感染者422例，其中39例確診病例為既有無症狀感染者轉變，19例確診病例和422例無症狀感染者在隔離管控中發現。

由於疫情漸獲控制，上海逐步解封，官方進一步地規劃復商復市計畫。

根據上海新聞資訊平台東方網，近日上海市發布「關於我市持續鞏固疫情防控成果推動商貿企業有序復市的實施方案」，將加快恢復超市賣場、便利商店、購物中心、藥店等店面的線下營業，進一步推動各類店面「應開盡開」，並要求店家做好限流措施。

據通知，無疫情風險的區域將分成兩階段執行，分批有序恢復線下營業，5月31日之前，客流總量不超過最大承載量的50%；6月1日之後，全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

除了線下商業活動外，通知也鼓勵民眾持續採取「線上訂購，線下送貨」方式購買所需物資，避免人群聚集。（編輯：李雅雯）1110524