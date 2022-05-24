中共慶延安文藝座談會80年 但封控下國際歌成禁歌

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（中央社台北24日電）中共近日發起紀念前領導人毛澤東在延安文藝座談會講話80年。延安文藝講話提倡文藝介入政治、為工農兵服務，但80年後當民眾用「紅歌」表達對清零政策下封控的不滿，「紅歌」也成了禁歌。

中共黨媒人民日報今天頭版刊登「紀念毛澤東同志『在延安文藝座談會上的講話』發表80週年座談會在京舉行」的報導。

這則報導提到，中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席會議說，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼承和弘揚「講話」精神，「以強烈歷史主動精神推進社會主義文化強國建設」。

王滬寧並指，毛澤東在「在延安文藝座談會上的講話」闡明了文藝為什麼人的根本問題，深刻論述了文藝和人民群眾、文藝和革命鬥爭、文藝和社會生活的關係，並喊話「要加強黨對文藝工作的領導」。

1942年5月2日至5月23日，中共中央委員會宣傳部在陝西延安楊家嶺舉行「延安文藝工作者座談會」，毛澤東發表了講話。當時，延安整風運動正在進行，毛澤東提倡文藝介入政治，為工農兵服務。

近期，相關紀念活動陸續開展，包含中國國家大劇院與中央美術學院推出80年專題展；此外，官方還拍攝特別節目、組織討論研討會。

不過，據美國之音（VOA）報導，80年前延安文藝座談會召開，80年後的今天曾經的「紅歌」、「紅片」忽然滿血復活，但傳達的是在極端抗疫中被困者的旋律。

中國防疫「清零政策」的總方針下，嚴厲的封控措施，累積大量民怨。中國許多民眾採非正面抗議方式表達不滿，比如演奏、傳唱「國際歌」。

1871年創作的「國際歌」是全球共產黨最大的「紅歌」，至今也是中共全國代表大會及地方各級代表大會的閉幕曲。

歌曲當中的「起來，飢寒交迫的奴隸，起來，全世界受苦的人……」，被封控中的民眾再度唱響。在上海有人在家中以薩克斯風吹奏歌曲，在北京還有人透過網路串連唱「國際歌」，網路上還流傳小區居民打開大門播放「國際歌」走出去與街道辦對峙。

歌曲鼓勵受壓迫的民眾起身反抗，但這首「國際歌」反成了禁歌，在封控期間發生上海一名男子在家播放「國際歌」後，被4名穿著大白隔離服的員警關切。

報導指出，時政評論人士夏業良受美國之音訪問時表示，「紅歌」是中共自己的歌，中共過去是「唱歌人」，現在是「聽歌人」，但是毛澤東的講話依然不容否定。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110524