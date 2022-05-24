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拜登表示對台政策未改變 中國：豺狼來了有獵槍

2022/5/24 17:22（5/24 17:27 更新）
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（中央社台北24日電）美國總統拜登昨天說，若中國犯台將防衛台灣，今天表示對台灣「戰略模糊」的政策沒有改變。對此，中國外交部發言人汪文斌今天批評美方費盡心機在「一個中國」原則上玩弄文字遊戲。

汪文斌並引用中共愛國老歌「我的祖國」的一段歌詞「奉勸」美方：「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」

據環球網，中國外交部24日下午舉行例行記者會，汪文斌在會中答覆日本共同社記者相關提問時，作以上表示。

汪文斌稱，「美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲」，但他想提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救「台獨」勢力失敗的命運。

他並稱，美國違背在「台灣問題」上所作的承諾，虛化、掏空「一個中國」原則，明裏暗裏慫恿支持「台獨」分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

汪文斌還稱，中方有充分的信心，充分的能力，充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。

「我們奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」汪文斌說。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110524

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