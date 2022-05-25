G20峇里島峰會11月登場 逐俄議題中美過招

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（中央社台北25日電）俄羅斯侵略烏克蘭引發西方制裁，美國希望將俄國逐出20國集團（G20），中國外交部長王毅今天表示，G20非政治論壇，支持印尼發揮主席國作用，「排除干擾」實現既定議程。

中國外交部今天表示，王毅應約與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）通話。雙方就G20集團今年領袖峰會交換意見，一致同意加強溝通協調，推動峰會取得成功。

王毅表示，今年中國國家主席習近平與印尼總統佐科威（Joko Widodo）兩度通話，佐科威多次強調，G20自成立之初就是經濟論壇，而非政治論壇，中方對此完全贊同。

他指出，聯合國安理會才是討論政治安全問題的正確平台，G20應堅持聚焦宏觀經濟政策協調的定位，履行使命。中方堅定支持印尼發揮主席國作用，「排除干擾」實現既定議程目標，引領G20正確方向，這也符合絕大多數G20成員和國際社會的共同期待。

拜登3月訪歐在北約會後記者會上回覆媒體提問是否認為應該將俄羅斯逐出G20時，他說「我的答案是肯定的」，指俄羅斯應該被排除在G20之外，並指若G20中有國家對此反對，那麼應該讓烏克蘭以觀察員身分參加G20會議。

俄羅斯是G20成員，烏克蘭不是。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月表示，佐科威已經邀請他參加G20領袖峰會，俄羅斯也計畫出席峰會，但尚未決定總統蒲亭蒲亭（Vladimir Putin）親自到場或透過線上參與。

印尼為今年G20輪值主席國，計畫在7月舉行金融會議，並於11月在峇里島舉辦領袖峰會。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭引發西方國家制裁，不過中國表面上中立，5月24日在拜登訪問日本期間，中俄兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空實施聯合空中戰略巡航，針對意味濃厚，如今又表態阻止逐俄議題，中美頻頻過招。（編輯：唐佩君/邱國強）1110525