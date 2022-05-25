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台企聯籲放寬設籍4個月投票規定 保障台商權益

2022/5/25 20:52
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（中央社記者張淑伶北京25日電）中國大陸台商組織台企聯今天發表聲明，呼籲放寬規定，讓因為疫情逾2年無法返台導致戶籍被遷出者，可回台參加11月的地方選舉投票，而不需要在選前4個月先回台辦理戶籍恢復。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）表示，近2年多來，COVID-19疫情在全球蔓延，在此特殊時期，廣大台商由於工作、學習、生活多方面的原因，同時也考慮到配合兩岸的防疫，多達20餘萬人一直沒能回家。

依戶籍法，出境2年以上為遷出戶籍，持護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記。此外，依照規定，立委選舉須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。

台企聯的聲明認為，對於2年多都沒能返鄉的人來說，要提前4個月回台並居住4個月、等待參加「九合一選舉」投票，或要在4個月內兩次往返兩岸，「顯然是不合情理的」。

聲明說，「台灣有關方面如此安排充滿政治算計」，呼籲有關方面「順應民意、改弦更張」，保障這20餘萬在大陸台灣民眾的投票權。（編輯：邱國強）1110525

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