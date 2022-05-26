配合解封 上海初高中6/6起分階段恢復實體課程

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）上海官方不斷釋出將在6月全面解封的訊號，今天進一步宣布線下復課的相關規劃，將從6月6日起分階段執行。首波對象是高二、高三學生，接著初三學生於13日復課。

在暫停實體課程，改由網路遠距上課約2個月後，上海市教育委員會今天宣布，配合上海市解封安排，將逐步恢復線下實體授課，學生可選擇到校上課或持續遠距上課。

根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市今天上午舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市教委副主任楊振峰表示考量疫情防控形勢、學校復學前的準備工作進展、以及考生線下學習的必要時間等因素，決定推動返校復學。

楊振峰說，返校復學將分階段進行，全市高二、高三學生從6月6日返校上課，初中三年級的學生從6月13日起復學。其餘未在上述規劃中的中小學各年級學生，繼續居家線上學習至到學期結束，學校可視情形在學期結束前安排一次學生返校，例如舉行畢業典禮。

楊振峰強調，針對高二、高三與初三學生的復課安排並非強制性，學生和學生家長可以視情形選擇返校上課，也可以選擇繼續在家透過線上學習。

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此外，針對幼兒園在內的托育機構，本學期不再安排返園，若家長有居家照顧的困難，可向園方提出相關照顧申請。

楊振峰提及，上海市義務教育階段小學一年級至初中二年級，這學期不再安排統一的期末考試，學校可結合學生作業、線上學習狀況及線上活動表現等情況，對學生進行綜合評價，引導學生形成積極的學習態度、養成良好的學習習慣，保持並提高學習興趣。高一、高二也比照執行。（編輯：周慧盈）1110526