小學教材插圖醜遭轟 中國官方出版社急重繪

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（中央社台北26日電）中國一份小學數學教材插圖近日引發爭議，許多網友批評插畫人物眼神奇怪、毫無美感，對此人民教育出版社回應將重新繪製，真誠接受社會各界監督。

根據極目新聞今天報導，近日，人教版數學教材插圖引發爭議。有網友表示，插畫人物一律都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡、目光呆滯、眼神奇怪，對比其他版本的教材插圖，美感差距很大，引發不少學生家長吐槽。

更有網友指出，這套教材畫風怪異，恐怕對兒童身心健康有負面影響，不解當初如何通過審查，並對這樣的插畫出現在官方教材中，感到氣憤和擔憂，要求進行調查，「別毀了小朋友」。

人民教育出版社今天回應，注意到網路上有關小學數學教材封面和插圖的意見，已組織專家認真研究，著手重新繪製封面和部分插圖，充分發揮教材的育人作用，並真誠接受社會各界監督。

極目新聞報導，從前的教材插圖非常精美，很多都是名家名作，風格切合大眾審美，具有濃濃的時代氣息，與教學內容相得益彰。時代明明在進步，教材的好看程度卻在退步，實在不應該。

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另據澎湃新聞指出，備受爭議的插畫教材涵蓋小學一到六年級，是在多年前審定，但使用多年後才被發現插畫難看。

根據人教社網站簡介，人教社是中國教育部所屬的一家大型專業出版社，成立70年來，始終堅持正確的出版導向，致力基礎教育教材和其他各級各類教材及教育圖書的研究、編寫、出版和發行，已成為基礎教育教材編寫出版的國家隊、主力軍。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110526