河南夏邑逾百兒童流鼻血 疑涉工廠排廢氣

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（中央社台北26日電）中國河南省夏邑縣上百名兒童近幾年出現流鼻血症狀，家長懷疑與附近工廠排放的廢氣有關。當地政府近日表示，經環保部門檢測，工廠內外的排放數據均不超標，但已依法要求工廠停產整頓。

據極目新聞、財新網等媒體報導，當地一名家長表示，家中12歲與10歲的孩子在近幾年出現流鼻血症狀，「有一次，兒子流鼻血的量很大，床上和地上染了一大片」，小區裡許多小孩也都出現同樣狀況。

這名家長說，印象中從前年開始，家裡時常會聞到刺鼻氣味，到了晚上更為嚴重。如果不關窗戶，有時還會被臭味熏醒。為了不影響正常生活，他們甚至買了空氣清淨機，但作用不明顯。

這名家長表示，「我們懷疑，孩子流鼻血與附近幾家工廠有關」，臭味持續的時間長了，大家開始懷疑與距離社區約1公里的幾家紡織工廠有關。

夏邑相關部門近日開始動作，當地環保執法部門18日要求4家涉事企業停產整頓；21日統一組織周邊居民社區中小學生錯時錯峰到縣人民醫院體檢中心免費體檢，共有600多名中小學生參加。

25日發布的「關於群眾舉報我縣有企業排放刺鼻性氣體問題情況通報」稱，接民眾舉報企業排放刺鼻性氣體問題後，環保部門到現場專業檢測，發現企業現場內外排放資料均不超標，但確有刺鼻性氣味，環保執法部門18日要求4家涉事企業停產整頓。

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截至昨天下午1時，參加體檢的404名學生當中，發現1人有流鼻血現象、5人鼻腔有血跡，其餘沒有明顯異常情況。全體體檢人員血液、胸部X光檢查、肝功能、腎功能化驗等檢查均無異常改變。

極目新聞的報導說，上述4家企業雖然廢氣檢測結果符合排放標準，但受距離、風向、風速、氣流、溫度分佈、逆溫層、大氣穩定度等氣象條件的影響，以及4家企業距離北區居民區較近，導致周邊環境時常出現異味。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110526