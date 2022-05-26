疫情期間不能逗貓 上海交大一博士生遭通報批評

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）上海封控期間，逗弄流浪貓都可能出事。根據上海交大徐匯校區防疫小組校內通報，一名博士生因未戴手套在校內逗弄流浪貓，造成疫情防控風險，遭到批評並取消個人年度評獎資格。

根據中國社群平台流傳一份署名為上海交大徐匯校區防疫小組於25日所發布的通報，一名安泰經濟與管理學院的孟姓博士生於22日在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓且未佩戴手套，「給學校疫情防控帶來風險，其行為對個人、對同學、對學校都極不負責任，影響較為惡劣」。

通報並稱，對孟姓學生進行全校通報批評，取消個人本年度評獎評優資格。個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用，如果違規行為造成不良後果，學校將對其依紀依規依法嚴肅追責。

有學生證實這個批評是全校通報的，並由思政老師發給學生，並未公告於社群平台或學校官網。這起校內通報仍在微博、微信等中國社群平台中引起議論，有評論認為「矯枉過正」。

隨後，一些上海交大的學生在網路上發言替校方緩頰，指出之前交大校內曾發生多起學生被貓抓傷的情況，在COVID-19疫情期間要打疫苗、治療較麻煩，因此校方曾下通知，禁止近距離和貓接觸。

他們也提到，疫情期間學校只出不進，學校提供的餐點都是老師和志願者一棟一棟宿舍送，「這個時候需要動用資源來給這些做了明令禁止事情的人，可以想一下是否是不負責任的行為」。

然而也有學生表示，不知道是不是通報沒寫清楚，如果當事人沒被貓抓傷，「這個處罰確實重了點，警告一下就行」。（編輯：李雅雯）1110526