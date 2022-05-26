台企聯籲放寬投票戶籍規定 陸委會未允諾

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（中央社記者沈朋達台北26日電）中國大陸台商組織台企聯呼籲政府放寬戶籍規定，讓因COVID-19疫情未回台遭遷出戶籍的台商可在年底投票。陸委會未鬆口放寬，重申欲投票者需在7月26日前返台辦妥戶籍遷入。

大陸委員會發言人邱垂正26日在例行記者會中回應相關提問時，作上述表示。

邱垂正說，有關國人因出國兩年而被遷出戶籍，可能影響投票權的情形，主管機關內政部已多次依法說明，出境一定期間內必須依法辦理遷出登記，是為確實落實人籍合一的制度。

他說，地方公職人員選舉的核心，是為了在地居民參與政治，自應了解地方事務才能選賢與能。

今年的地方公職人員選舉（九合一選舉）預計於11月26日舉行。

邱垂正說，戶籍遷出的國人，若在選舉投票日前4個月入境，並辦妥戶籍遷入登記，仍具有地方公職人員的選舉權。

因此他提醒，台商若有意在年底「九合一」選舉投票，務必安排在7月26日前回台，並辦理戶籍遷入登記完成，就能有投票權，「選擇權是在台商自己」。

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依戶籍法，出境2年以上為遷出戶籍，持護照或入國證明文件入境，就可辦理遷入登記。另依公務人員選舉罷免法，國人須在選區繼續居住4個月以上才能投票，若已除籍的海外國人有投票需求，則必須提前4個月返台辦妥遷入戶籍登記。

全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）25日發出聲明，認為要2年未返鄉者，需提前4個月回台並居住4個月，等待參加「九合一選舉」投票；或在4個月內兩次往返兩岸，「顯然是不合情理的」，呼籲政府放寬規定。（編輯：李雅雯）1110526