香港再無六四燭光 陸委會：檢視一國兩制指標

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大陸委員會發言人邱垂正26日在例行記者會說，香港能否持續舉辦「六四」紀念的燭光晚會，是檢視實踐一國兩制的指標。他呼籲有關方面保障人民的集會、遊行和表意自由，否則只會和民心漸行漸遠。中央社記者沈朋達攝 111年5月26日

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（中央社記者沈朋達台北26日電）「六四」事件33週年將屆，政治環境變化的香港，今年已無團體舉辦紀念。陸委會發言人邱垂正說，維園燭光晚會能否舉辦，是檢視一國兩制實踐的指標，呼籲保障港人集會自由。

邱垂正26日在大陸委員會例行記者會中回應相關問題時，做上述表示。

他指出，過去台灣和香港民間在「六四」時都會舉辦紀念活動，呼籲中共勿再箝制人民的民主要求，正視並改善人權問題。

今年台灣的公民團體仍舉辦紀念，有國際NGO在台組織也舉辦紀念舞台劇，盼透過多元形式，讓各界人士關注中國民主人權的問題。

邱垂正說，香港最知名的「六四」紀念活動，是在維多利亞公園舉辦的燭光晚會，今年受政治因素影響無法舉辦。

他說：「我們認為相關方面若號稱『一國兩制』，就應該落實並保障人民的集會、遊行和表意自由，否則只會和民心漸行漸遠。」

「能否持續舉辦『六四』紀念的燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標，」邱垂正說。

他表示，香港國安法實施後，港人的言論自由受箝制，台灣成為華人社會唯一可公開紀念「六四」事件的民主國家。

邱垂正呼籲社會大眾記住六四事件的真相，陸委會也將持續關注中國大陸的人權議題，維護台灣，作為華人世界的民主燈塔，捍衛台灣的自由、民主、人權和法治的普世價值。

他說，中共長期一黨專政，高壓統治的本質多年來並未改變，從未真正反思處理「六四」的錯誤，並持續嚴控人民的言論及行動自由，迫害少數民族及異議人士。

邱垂正期盼北京當局能夠正視「六四」的歷史教訓，回應人民爭取自由民主的要求，早日啟動政治改革，還權於民。（編輯：楊昇儒）1110526