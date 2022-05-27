北京回應布林肯演講：抹黑中國 堅決反對

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（中央社記者張淑伶北京27日電）中國外交部發言人汪文斌今天說，美國務卿布林肯的中國政策演講是「渲染中國威脅，抹黑中國內外政策」，目的是打壓中國發展和維護美國霸權。中方對此強烈不滿、堅決反對。

布林肯（Antony Blinken）26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國的中國戰略演說。汪文彬在今天中國外交部例行記者會上稱，這篇演講「實質是散布虛假信息，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策」。

北京日報app（應用程式）報導，汪文斌在記者會上列出7點回應及反駁。

汪文斌說，台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題「純屬中國內政」。「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志。中方沒有任何妥協退讓的空間。」他批評美方口頭上說不支持「台獨」，但一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空「一個中國」原則。

他宣稱，涉疆問題的本質是反暴力、反極端化、反分裂，「所謂種族滅絕、強迫勞動是世紀謊言」。他敦促美方停止利用上述問題干涉中國內政，並正告美方不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

對於美方說「中國是世界秩序最嚴峻的長期挑戰」，汪文斌說，中國是國際秩序的維護者，而美方所說「基於規則的國際秩序」，不過是美方和少數國家制定的「家法幫規」。

他說，民主和人權只能從本國實際和人民需求出發，世界上沒有放諸四海皆準的模式，美國沒有資格充當衛道士，更沒有權利對別國「指手畫腳」。

他批評，美國的「印太戰略」是裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要改變中國的周邊環境，「是典型的拉幫結伙，不得人心，注定失敗」。

汪文彬宣稱，中國外交倡導並踐行「和平共處五項原則」，致力於和所有國家建立和發展友好合作關係，「脅迫外交」的帽子扣不到中國頭上。「美國慣於霸凌霸道，國際社會深受其害，美國的這個老毛病早該改改了。」

他還批評，美方口中說的是「競爭」，實際做的是「泛化國家安全概念」，利用單邊制裁和長臂管轄等，嚴重損害中國企業的正當權益，「這不是什麼『負責任的競爭』，而是毫無底線的打壓遏制」。

不過，汪文斌說，注意到布林肯在演講當中稱不尋求與中國衝突和「新冷戰」，不阻止中國發展，不阻止中國發揮大國作用，願和中國和平共處。「我們對此拭目以待。」

他說，中美關係正處在重要的十字路口，美方應該從中美和世界人民共同利益出發，「作出正確抉擇」，特別是要把拜登總統「四不一無意」的表態落到實處。

布林肯26日發表美國對中國戰略演說。他把對中國戰略概述為「投資、結盟、競爭」，即進一步投資美國國內建設，鞏固盟友體系以及在「實力基礎上」同中國展開公開、公平的競爭。

在台灣議題方面，布林肯表示，美仍然致力於以台灣關係法、中美三個聯合公報、六項保證為指導的「一個中國」政策。美方反對任何一方單方面改變現狀。（編輯：陳沛冰）1110527