北京疫情期間急救延遲致死事件 涉事醫生遭開除

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（中央社記者張淑伶北京29日電）北京市順義區一名男子日前胸痛，救護車近1小時才抵達，其父親控訴疑因疫情因素導致兒子搶救不及死亡。官方28日通報，涉事醫生被開除，其餘3名衛生官員和醫院主管受處分。

根據順義區紀委微信公眾號「清風順義」，當事人宋姓男子32歲，居住地當時因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被管控。前往現場救治的醫護人員以及接診的醫院人員都需要做二級防護。

他因胸痛在11日凌晨3時38分打電話叫救護車，最終值班醫師組4時25分才出發，抵達時間是4時32分，此時已無心跳。經過各種急救後，宋姓男子在7時24分宣告死亡。

根據順義區紀委區監委的調查，問題出在接到急救電話任務的值班組沒有及時出車，「不應把聯繫確定接診醫院作為出車的前提條件」。

此外，劉姓醫生對求助患者的病情研判有誤，主觀認為其病情不嚴重，因此一直和醫院的發燒門診而非急診科聯繫，區醫院說即將要接診COVID-19核酸檢測陽性人員，目前無法接診；另一家醫院則判斷是心臟疾病，建議轉往其他醫院治療。

這些聯繫過程拖長了出車時間，期間宋姓男子的女友來電反映患者病情加重，劉姓醫生也沒有對患者在電話中指導自救。

調查指出，順義120急救分中心的職前培訓工作落實不到位，也沒有按照要求報告相關情況；順義區醫院則對順義120急救分中心管理不到位、善後處理不積極。

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劉姓醫生被指對此次事件負有直接責任，被開除處理。此外，順義區委衛生健康工委書記王新兵、順義區醫院院長趙躍華、順義120急救分中心主任趙雪田被指應承擔主要領導責任，被處以黨內嚴重警告等處分。

宋姓男子的父親27日晚間在中國社群平台微信上發文，表示要為不幸去世的兒子討回公道，引發重視。他指控北京順義區醫院（順義區急救中心）在疫情防控期間，拖延急救，害死其32歲的獨子。（編輯：李雅雯）1110529