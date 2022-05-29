潤不到國外潤不出上海 虹橋站外每天2千人滯留

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（中央社台北29日電）上海5月中放鬆疫情管制，各大火車站前湧現大批急著離開上海的人潮。然而，由於列車停駛、搶不到票、核酸檢測、健康碼等因素，虹橋火車站前每天滾動滯留民眾平均多達2000人上下。

上海市官方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩下，5月中旬起放鬆管制，眾多戶籍仍在外地的上海居民紛紛急忙收拾行李，湧向市內的樞紐站─虹橋火車站，試圖搭乘高鐵或普通鐵路離開，被戲稱為「離滬逃亡潮」、「潤出上海潮」。站外排隊的人潮，更一度排到汽車通行的高架橋上。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導及網路訊息，目前排隊人潮雖有所趨緩，但據參與疏導及安置人群的閔行區公安局、虹橋運管委等單位估計，每天平均安置的站內外滯留旅客達2000人左右。

至於這些旅客為何滯留，根據網友說法及報導，較多的情況是旅客擔心住家所屬的居委會或街道辦「更改政策」，臨時無法離開小區或街道，乾脆趁還能離開時先「逃」到虹橋站，再來網路訂票或現場購票都行。

但即使抵達虹橋站，也不見得能馬上離開。由於上海發出的高鐵及普鐵列車班次仍不多，加上可能因各地新增疫情而取消班次，導致座位有限，有些民眾甚至已經待在站外搶了好幾天，仍搶不到返回老家的車票。

此外，還有旅客依規定在上車前48小時內做了核酸檢測，但因為列車被取消及搶不到票等原因，導致檢測過期必須重做，車站又沒有設置檢測點，於是進退維谷，只好在車站滯留。

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根據報導，上海近來連日大雨，虹橋站方面為此搭建遮雨棚等設施，不少滯留旅客入夜後就在棚下席地而臥，還有人利用流動廁所的水龍頭洗頭髮。此後，站方又在遮雨棚周邊設置手機充電站、核酸檢測點等，方便滯留旅客繼續用手機搶票及做檢測。

由於滯留人潮眾多，虹橋站外的景象近日逐漸受到中國各界關注。根據報導，部分中國企業為這些旅客募集泡麵、礦泉水等物資，並發放物資包。（編輯：邱國強/李雅雯）1110529