中國病例數再降 北京上海力推社經秩序正常

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（中央社台北30日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例122例（含確診者與無症狀感染者）。上海、北京疫情趨緩，雙城力推社經秩序恢復正常；河北為應對疫情，三河市實施全域靜態管理，展開核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，29日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例34例。當中，本土病例20例，以北京病例最多有8例，接續是天津6例，上海6例；境外移入則有14例。

當天通報無症狀感染者150例，境外移入48例、本土病例102例。單日新增本土無症狀感染者以上海最多有61例，接續是河北19例，遼寧5例，吉林5例，新疆5例，北京4例。

上海新增本土染疫數降至百例以下，共67例，當地昨天公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，力推疫後振興經濟。

北京新增本土染疫數12例，隨著疫情趨緩，不少商場恢復營業，包含國貿商城、合生匯等地均出現了人流。暫停營業約1個月的影廳，昨天開始部分影院迎來復工。

值得一提的是河北疫情，昨天當地新增染疫數19例。河北三河市從昨天23時起，實施全域靜態管理，連續2天展開全員核酸檢測。

截至29日24時，現有確診病例2748例（其中重症病例133例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4049例。尚在醫學觀察的密切接觸者18萬7651人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬3776例（境外移入453例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診病例33萬2288例（出院6萬2174例，死亡9376例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110530