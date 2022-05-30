馬斯克指中國電動車領先世界 何小鵬：尚需10年

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（中央社台北30日電）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天指出，中國在可再生能源發電和電動汽車領域處世界領先地位。但中國電動車廠小鵬汽車董事長何小鵬回應，中國還需要10年的努力。

馬斯克（Elon Musk）在微博發文，指「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麼看中國，這都是事實」。

隨後何小鵬對此轉發微博表示，對可再生能源發電不懂，中國在電動汽車領域只是「站在世界前列」而已。要做到「領先全世界」，除了在技術和產品上要領先，更重要的是在全球市場上領先和商業上多贏，這些起碼還需要10年的努力。

另有網友在馬斯克發文下回應，「世界領先地位不是因為特斯拉在中國的廠嗎」？其它網友則指「你是地球球長，你說的都對」、「好，這就買國產電車」。

馬斯克近期數次誇讚中國，被中國網友稱為「『誇誇群』群主」，他曾說「微信功能強大，基本上什麼都能做到」，還曾讚揚中國勞工任勞任怨，「總是加班到半夜」，反觀美國人對工作總是「能閃就閃」。

據外電報導，特斯拉最繁忙的工廠和「主要出口中心」都位於上海。而據汽車市場研究機構LMC Automotive評估，特斯拉2021年在中國的銷售量成長226%，為47萬3600台，占全球交車量93萬5222台的一半左右。（編輯：唐佩君/邱國強）1110530