中國物流復工不容易 問題竟卡在「沒貨送」

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（中央社台北31日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，公路封閉等狀況漸解決，物流業卻又面臨油價高漲壓力，以及由於封城因素，廠區開工率不高，陷入「沒貨送」困境，物流業全面復工仍大不易。

官媒新華社旗下媒體上海證券報31日報導，直指由於成本高昂和貨源不足等困境，物流業全面復工仍需要些時間。

報導指出，前期堆積的貨物因為運輸路線恢復後逐漸消化送出，物流暢通問題持續改善中；不過由於成本上升、貨源不足等問題，物流業經營狀況尚難以樂觀，急需產業鏈貨流提振帶動。

物流公司正在承受油價上漲壓力，經營成本明顯提高，吞噬了微薄利潤，部分小型及個體物流企業很難承擔這番困境。

「今年油價連續上漲，柴油累計漲幅近20%，大幅增加營運成本」，杭州新孚物流總經理周鳳偉接受訪問說，油價成本沒法向客戶轉移，雖然營業額增加，整體利潤卻大大下滑。

報導提到，復工復產是個逐步進行的過程，企業開工率不足造成的影響直接反映在物流上，貨源不足竟成為物流全面復工的考驗。

周鳳偉坦言，由於外部局勢、疫情等多方面原因，製造業企業目前開工率普遍不高，訂單不足、信心有待重建，部分企業主仍在觀望中，這都壓縮了物流業被需要的空間；當然也有部分企業是逆勢而上，貨品銷售情況非常好。

「困難總會過去的，我們還是充滿信心」，周鳳偉說。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110531