力甩疫情走出長沙 網紅店「茶顏悅色」插旗重慶

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（中央社台北1日電）已成為長沙城市符號的飲料店「茶顏悅色」今天正式插旗重慶。重慶開的4家分店門口大排長龍，甚至衍伸出「黃牛茶」，一杯人民幣17元（約新台幣75元）的飲料，到消費者手上變成150元。

茶顏悅色是從湖南省長沙市發跡的飲料店，2015年成立後席捲長沙，成為最具有代表性的長沙飲料店，可謂網紅品牌。根據中國餐飲行業數據庫「窄門餐眼」數據，截至今年4月11日，茶顏悅色現有門店411家，其中湖南省有376家，湖北省有35家。

不過，受疫情影響，去年茶顏悅色歷經三波集中臨時閉店潮，截至去年11月中旬關閉了87家門市。之後，又發生員工抱怨薪資低與高層互罵的勞資糾紛，一度陷入發展低迷期。

直到今年4月茶顏悅色宣布將於6月在重慶開4家門店，這也是繼湖北省武漢市之後，茶顏悅色進軍的第二大城市。消息一出，也在中國新式茶飲業界引發討論。

據每日經濟新聞，4家重慶門店今天開店後，吸引大批人湖，微博話題「重慶茶顏悅色」還衝上熱搜。

當地代買的黃牛價為「本來200元一杯，15杯按150元」，而一杯17元的飲料，若由黃牛代購將為150元的高價。

外地遊客到了長沙，幾乎一定會人手一杯茶顏悅色，然而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連續假期的遊客量銳減。以今年的清明三天假期為例，中國國內旅遊出遊7541.9萬人次，年減26.2%；實現中國國內旅遊收入187.8億元，年減30.9%。

北京商報報導，茶顏悅色創辦人呂良曾經透露，由於疫情影響，公司每個月虧損逾2000萬元。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110601