中國新增染疫緩降 鄭州常態化核酸檢測惹民怨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國官方今天通報，新增本土病例61例（含確診與無症狀感染）；在染疫數字持續降低之際，河南鄭州昨天開始實施常態化核酸檢測，雖採自願免費，但仍有民眾認為頻繁核檢打擾了生活秩序。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，1日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例37例。當中，本土病例18例，以北京病例最多有11例，接續是上海5例；境外移入則有19例。

當天通報無症狀感染者92例，境外移入49例、本土病例43例。單日新增本土無症狀感染者以廣西最多有9例，其次是上海8例，天津與山東各5例，北京則有3例。

上海昨天解封、全面復市，昨天新增染疫共13例。外媒預估，當地嚴厲封控2個月後，因供應鏈問題，生產還未完全恢復，要經過數週甚數月，經濟活動才能恢復如初。

北京新增染疫14例，當地政府持續倡導就地過節，減少人員流動，簡約生活，不聚餐聚會，且非必要不出北京。

值得一提的是，昨天是河南省會鄭州展開常態化核酸檢測的第一天，依照此前規定為每48小時驗一次。

鄭州的常態化核酸檢測目前為免費，不須民眾掏錢，另外核酸檢測遵從自願原則，按當地政府規定，只要不乘坐公共交通工具或進入公共場合，可以不必做核酸檢測。

但首日實施常態化檢測仍出現不少問題，有民眾抱怨檢測點太少與開放時段的問題，對上班族不方便；也有聲音認為，48小時一次的頻率有些緊促，讓人無法安心工作與學習，打亂正常生活秩序。

截至1日24時，中國大陸現有確診病例2047例（其中重症116例），累計病亡5226例，累計報告確診病例22萬4171例。尚在醫學觀察的密切接觸者15萬8130人；尚在醫學觀察的無症狀感染者9635例（境外移入449例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診33萬2464例（其中9379例病亡），澳門特區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110602