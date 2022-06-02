六四臨近 港警指有人鼓吹到維園聚集

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（中央社記者張謙香港2日電）北京「六四事件」33週年臨近，雖然香港今年沒有大型悼念集會，但警方表示，最近有人在網上煽動他人當天到維多利亞公園一帶聚集，有可能觸法。

港島總區高級警司廖珈奇今天向記者說，暫時沒有收到6月4日舉行公眾集會的申請，但注意到近日網上有人宣傳、鼓吹及煽動他人當天到維園一帶聚集。

當被問到警方會否像去年一樣圍封維園，他說，有需要時，警方會「果斷執法」，但今年的情況與去年有別。

廖珈奇表示，市民在維園一帶逛街、吃飯、購物，不會有問題，但如果響應號召前往參加一些行動，則有機會觸犯「參與未經批准集結罪」。

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至於網上呼籲悼念「六四」是否違法，廖珈奇說，這不能一概而論，如果煽惑他人到某一地點集體悼念等，這是有可能違法的；如果只是在家中窗台點亮蠟燭悼念，則看不到涉及違法。

六四事件後，過去每逢6月4日，香港市民支援愛國民主運動聯合會都會在維園舉行「六四」燭光晚會，每次都有數萬人參加，但支聯會去年底已解散，今年迄今沒有其他團體申辦相關活動。（編輯：楊昇儒）1110602